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Ukrayna Ankara Büyükelçisi'nin tepki çeken TÜRSAB çağrısına Hilal Kaplan'dan yanıt: Herkes haddini bilecek

Ukrayna Ankara Büyükelçisi'nin tepki çeken TÜRSAB çağrısına Hilal Kaplan'dan yanıt: Herkes haddini bilecek

UKRAYNA Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın Rus yetkililer ile görüşmesine gösterdiği tepkiye Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Kaplan, "Büyükelçilik görevi yaptığınız ülkeyi ve halkını hiç tanıyamamışsınız. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin turizmde iki ana pazarı olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sektörü derinden etkilemeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Avrupalı turistlerden gelen rezervasyonlar da yavaşladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya ve Ukrayna'dan rezervasyonlar durduğunu ve Avrupa'da da ciddi düşüş olduğunu belirtirken bu kapsamda Ukrayna ve Rusya büyükelçilikleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın Rus yetkililerle de görüşmesine tepki gösterdi. Bodnar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜRSAB Başkanı'nın sabah bizimle sonrasında ise Rusya Büyükelçiliği ile görüşmesi iki yüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan Rusya ile kendini savunan Ukrayna arasında eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Ukrayna seyahat acentalarını TÜRSAB ile çalışmamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan'dan Bodnar'a: Herkes haddini bilecek
Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Vasyl Bodnar'a dikkat çeken bir yanıt geldi. Bodnar'ın mesajını alıntılayan Kaplan, "Büyükelçilik görevi yaptığınız ülkeyi ve halkını hiç tanıyamamışsınız. Ya bu tiviti silin ya da sonuçlarını zaten yorumlarda görüyorsunuzdur. Herkes haddini bilecek" paylaşımında bulundu.

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