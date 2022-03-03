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İstanbul'da kamyonun lastiği altında feci şekilde öldü! Vatandaşlar film izler gibi izlediler

İstanbul'da kamyonun lastiği altında feci şekilde öldü! Vatandaşlar film izler gibi izlediler

E-5 Karayolu Kağıthane Darülaceze mevkisinde hafriyat kamyonunun sıkıştırdığı iddia edilen motosikleti kullanan Ahmet Han Artukoğlu kamyonun lastiği altında ezilerek feci şekilde can verdi. Arkasındaki Ramazan Çalman ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda yoğunluk oluşurken, kamyon sürücü gözaltına alındı. Polisin ölen gencin kimliği tespit etme çalışması sürüyor.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Darülaceze mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LR 3690 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Necati Hanoğlu (52), karayolunda gittiği esnada sağ tarafından seyreden motosikletliyi sıkıştırdı. O esnada kamyon motosikletliyle çarparak devirmesi sonucu üstündeki iki kişi yere savruldu. Motosiklet kullanan Ahmet Han Artukoğlu kamyonun lastiğinin altında ezilerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Ramazan Çalman ise hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerde hareketsiz şekilde yatan gencin üzerinde yapılan tetkikler sonucunda ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, çevredeki vatandaşlar ise çalışmaları izledi. Polis ekipleri ölen ve yaralanan gencin kimliklerinin tespit etme çalışmaları sürerken, kamyon sürücüsü Hanoğlu ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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