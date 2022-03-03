Dünyanın En İyi Saç Ekimi Doktorları 2022 listesinde Türkiye’den bir isim yer aldı!

Global yayın platformu Ape to Gentleman; her yıl geleneksel olarak yayınladığı dünyanın en iyi saç ekim doktorları listesini yayınladı. Dünyanın her yerinden ünlü saç ekimi doktorlarının yer aldığı listeye Türkiye’den Dr. Özlem Biçer ve kliniği de dahil oldu.

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Saç ekimi endüstrisi dünya çapında son derece popüler bir konumda. Saç kaybının erkekler için oldukça önemli bir kozmetik sorun oluşturması da bu sektörün gelişmesinde büyük pay sahibi. Hal böyle olunca erkeklerin saçlarını emanet edeceği doktorlarda birçok kritere göre belirleniyor. Geniş bir yayın ağı olan Ape to Gentlman editörleri her yıl okuyucuları için geniş çaplı araştırma sonucunda, tüm dünyada bu alanda güvenilir isimlerden oluşan bir liste yayınlıyor.

Bu listede yer alan, ülkemizin önemli değerlerinden Dr. Özlem Biçer; yirmi yılı aşkın bir süredir cerrahi saç dökülmesi tedavilerinde mükemmelliğin peşinden koşan bir isim. Uzun yıllar boyunca çeşitli hastanelerde, özel saç ve estetik kliniklerinde çok sayıda hastasına hizmet vermiş.

Dr. Biçer Türkiye'deki ilk lisanslı kliniğini ise 2004 yılında açmıştır. O zamandan beri, O ve son derece deneyimli cerrahlardan oluşan uzman ekibi, dünyanın dört bir yanından binlerce hastasının saç kaybı sorunları karşısında istediği dönüşüme kavuşmasını sağlıyor.

Dr. Özlem Biçer kliniğinde; tüm dikkatleriyle en iyi hizmeti sunmak amacıyla günde yalnızca tek hastaya hizmet veriyor. Klinikte FUE, manuel FUE mikromotor ile FUT, ve tıraşsız FUE uygulamaları yapılmaktadır. Hastalar, teknik uzmanlığın yanı sıra hastasıyla empati kurabilen ve tıp etiğine sıkı sıkıya bağlı olan tüm ekibe gönül rahatlığıyla saçlarını emanet edebiliyor.

International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) sertifikalı doktoru olan Dr. Biçer; üst düzey bilgi birikimi, hasta memnuniyetine olan bağlılığı ve şimdi onun izinden giden ve gelecek vaat eden cerrahları eğitmesi nedeniyle küresel saç ekimi endüstrisinde de önemli bir yere sahiptir.