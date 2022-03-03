Rusya-Ukrayna müzakerelerinden güvenli koridor kararı çıktı

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 2. turu bugün Brest kentinde gerçekleşti. Görüşmelerde sivil tahliyeler için güvenli koridor kararı alındı. Ayrıca 3. turun önümüzdeki günlerde yapılacağı öngörülüyor.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilki 28 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ancak bir sonuca ulaşılamamıştı. Taraflar, müzakerelerin 2. turu için bugün Brest kentinde bir araya geldi.

Ortak insani koridor oluşturulacak

Ukrayna-Rusya görüşmesinde taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı. Taraflar, 3. tur için önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.

"Umduğumuz sonuçlara alamadık"

Saat 20.30'da biten görüşmenin ardından açıklama yapan Ukraynalı müzakereci, "Umduğumuz sonuçları alamadık, Rusya ile üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirmek için mutabık kaldık. İki taraf da sivillerin tahliyesi için koridor açılması konusunda uzlaştı. Anlaşma, tahliyeler sırasında olası bir geçici ateşkesi içeriyor" dedi.