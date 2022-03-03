Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Hareket devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir

Müzakerelerde 2'inci görüşmelerin başladığı esnada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'nın naaşları yakmak üzere araçlar getirdiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıca harekatın devam etmesi halinde dünyanın sonunun geleceğini ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, savaşa dair yapmış olduğu açıklamada, "Biz her şeye hazırız. Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü. Buraya bizi öldürmeye geldiler. Ben başkasının değil, kendi toprağımı savunuyorum." dedi.

İşte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamasından öne çıkanlar:

''Sadece tarihe kazınmayacak adımız, Ukrayna'nın tarihi bir efsane olmayacak sonumuz. Biz barış istiyoruz. Kendi toprağımızdayız, her şeye hazırız.

"Kendi naaşlarını yakmak için araç getiriyorlar"

Burada olan kimse direkt olarak bu sorulara cevap veremez. Geleceği bilemeyiz. Rus ordusu çok daha büyük. İki ya da üç kat değil, onlarca tank var, çok fazla askerleri var. Beş kat daha fazla bizden güçleri. Ama Rus halkı burada hayatlarını kaybediyor. Kimse kaç kişinin öldüğünü saymıyor burada. Kendileri naaşları yakmak üzere araçlar getirdiler buraya. Anneler çocuklarının naaşlarını alamayacak. Çocuklarının burada öldüğünü bile bilemeyecek. Asıl soykırım budur, Nazizm budur. 21'inci yüzyıldayız, 2022'deyiz ve böyle şeyler görüyoruz.

İnsanlara kıyameti unutun, dünyanın sonunu boş verin diyorlar. Asıl dünyanın sonu bu. Rusya böyle devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir bizim gibi insanlar için. Onlarla medeniyet arasındaki sınır biziz.

Sıradan Ruslara bir şey demiyorum. Başkanlarına itiraz edemiyorlar. İnsanlar bana itiraz ediyorlar. Memnun olmadıklarına kapıma gelip eylem yapıyorlar. Bu gayet normal bir şey. Çünkü onlar beni seçti. Bana erişimleri olmalı. Sen Çar değilsin, sen bir kral değilsin. İnsanlar seni seçiyor. Sen ülkeni temsil ediyorsun. Sen bir zorba değilsin, Führer değilsin. Sen yöneticisin, idareten oradasın.

"O annelerin buraya gelmesine izin verilmeli"

Ben başkan olmasaydım, sivil savunma birliklerine katılırdım. Ben barışçıl bir insanım. Ortaya çıktı ki ben anayasanın değil halkımın da koruyucusuyum. Başkan olmasan orduya katılırdım, gıda dağıtırdım, ateş ederdim. İnsanları öldürme aracılığıyla buraya gönderildiyseniz ve sonunda eritildiyse naaşınız o annelerin buraya gelmesine izin verilmesi gerekir.

Ben de insanım. Tüm insanlar gibi hepimiz yaşamak istiyoruz. Bence ölmekten korkmayan yoktur. Eğer varsa bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Birini savaşa gönderiyorsunuz, hiçbir hissiyatınız yoksa bu normalde değildir.

O yüzden tıpkı her insan gibi ben de korkuyorum. Ailemin hayatından, kendi hayatımdan endişe duyuyorum. Başkan olduğum için de korkma hakkım yok. Bunu içimde hissetsem de bazı anlarda böyle bir lüksüm yok.

Güçlü duruş almazsanız, AB ve NATO'yu kastediyorum. Aynı değerleri paylaştığımızdan emin olamayız. Değerlerin birleştirilmesi çok önemli. Bu ittifakların gücü savaşı engellemekte yatar.

"Dünya Ukrayna'ya yardım etmek için çok geç kaldı"

Harkiv'deki katedrali vurdular. Rusya Başkanı çıktı, çok fazla zorlukla karşı karşıyız dedi, milliyetçiler var dedi, bir kilise başka bir kilisenin özgürlüğüne el uzatıyor. Gidip kilisenin yanın bomba attılar Harkiv'de. Bir Rus bombası, Moskova Patrikliği'ne bağlı bir kiliseyi vurdu. Oradaki anıtı bile bombalıyorlar. Beş kişi, koca bir aile öldü orada. Biz askeri altyapıyı hedef alıyoruz dediler. Buna ne cevap verebilirsiniz ki?

Hava sahası kapatılsın diye çağrı yaptım. Biden'a söyledim, Scholz, Macron hepsine söyledim. Çok hatırlamıyorum, her ün 20 - 23 görüşme yapıyorum uluslararası liderlerle. Eğer şu anda hava sahasını kapatamıyorsunuz ne zaman kapatabilirsiniz onu söyleyin dedim. Daha kaç kişi ölecek? Kaç kişi uzvunu kaybedince anlayacaksın? Biz de o sayıya ulaşana kadar bekleyelim! Şimdi yine hava sahası kapatılsın diyorum. Bunu yapacak gücünüz yoksa, bana uçaklar verin. Bu adil değil mi?

Dünya Ukrayna'ya yardım etmek için çok geç kaldı. Beni bağışlayın, kendi halkları da söyledi. Dünyadaki her meydanda insanlar çıktı, bize destek verdiler. Çünkü onlar insan. Bir çoğu Ukrayna'yı seviyordur. bu liderler beklemiyordu bugünün dünyasından bir insan evladının hayvan gibi davranmasını beklemiyordu.