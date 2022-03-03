Mazot litre fiyatı 20 lira eşiğinde! Vatandaş benzin ve mazot zammına tepkili
Mazot ve benzin fiyatlarına bir hafta içinde gelen zamlar isyan ettirdi. Mazota en son dün gece 1.5 lira zam geldi. Bu gece için de mazota bir okkalı zam daha var. Sosyal medya mazot zamları ile çıldırdı.
Ukrayna - Rusya savaşı petrol fiyatlarını artırırken arka arkaya benzin ve motorine çok büyük zamlar geliyor. Bugün itibariyle mazot 1.51 lira benzin 88 kuruş zamlanmış durumdu. Daha bu zammı hazmedemeden yeni zam haberi geldi. Bu gece benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam gelecek. benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam gelecek. Vatandaş hızına yetişemediği zamlar sonrası isyanda. Sosyal medyanın ilk gündem maddesi benzini de sollayan mazot fiyatları oldu.
Benzin ve motorinin litre fiyatı : Gece gelen zamla 3 Mart itibariyle benzinin litresi İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi. Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye çıktı. Bu zamlar mazot 1.50 başlığı altında twitterda gündem oldu. Yüklü zamlara tepki gösterenler 'kontak kapatma' çağrısı yapıyor. İşte sosyal medyadan mazot ve benzin zammına yağan tepkiler: