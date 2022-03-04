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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

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Süper Lig'de yarın ve cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemlerin belli olmasının ardından, pazar ve pazartesi günü yapılacak mücadelelerin de hakemleri beli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

6 Mart Pazar:
16.00 Karagümrük - Altay: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
19.00 Antalyaspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır

6 Mart Pazartesi
20.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

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