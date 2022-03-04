Bekir Pakdemirli kimdir aslen nereli Bekir Pakdemirli neden istifa etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Bu gelişmenin ardından Bekir Pakdemirli'nin hayatı merak edildi. 48 yaşında olan Bekir Pakdemirli aslen İzmirli. Ahu Pakdemirli ile evli olan Bekir Pakdemirli'nin 4 tane çocuğu var. İşte Bekir Pakdemirli'nin biyografisi

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararında önemli bir değişiklik yaşandı ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş arama motorlarında Bekir Pakdemirli kimdir, aslen nereli neden istifa etti sorularının yanıtını aradı. Uzun yıllar siyasetin renkli kişilikleri arasında olan Bekir Pakdemirli aslen İzmirli ve 48 yaşında. Ahu Pakdemirli ile evli olan Bekir Pakdemirli'nin 4 tane çocuğu var. İşte Bekir Pakdemirli'nin biyografisi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi:

“Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır.”

Bekir Pakdemirli kimdir: Bekir Pakdemirli 1973 yılında İzmir'de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.

İngilizce bilmektedir.

Evli ve dört çocuk sahibidir.

Vahit Kirişci kimdir: Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.