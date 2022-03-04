Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa edip şükranlarını sundu! Tarım Bakanı Vahit Kirişci kimdir eşi ve çocukları

TARIM ve Orman Bakanlığı'nda gece yarısı görev değişimi oldu. Pekir Pakdemirli'nin istifasının ardından Vahit Kirişçi Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. Pakdemirli istifa sonrası ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarken, Kirişçi'ye de başarılar diledi...

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Bekir Pakdemirli görevinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görevden af talebimi kabulleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Bekir Pakdemirli istifasının ardından yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?

Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.