Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'ta açıklayacak Kadınlara artık bunları yapmak suç

Kadına karşı şiddetin önlenmesi paketi genişliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklayacağı yeni pakette artık kadına yönelik takip etme, gözdağı mesajları verme de suç kapsamına girecek.

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Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin pakette eski eş, sevgili veya herhangi biri tarafından yoğun biçimde izlenmek, takip edilmek, korku uyandırmak ve gözdağı vermek de suç sayılacak. Önlemler, 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Adalet Bakanlığı’nın uzun süreden beri üzerinde çalıştığı kadına şiddetin önlenmesine ilişkin paket, son olarak AK Parti ve MHP’nin kadın milletvekillerinin katıldığı toplantıda ele alındı. Israrlı takibin Suç olmasını, şiddete yönelik cezaların arttırılmasını ve iyi hal indiriminin kaldırılmasını öngören paketin 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Abdulhamid Gül’ün bakanlığı döneminde çalışmalarına başlanan paket, yeni bakan Bekir Bozdağ tarafından seri toplantılarla değerlendirmeye alındı. Son toplantı, AK Parti ve MHP’nin kadın milletvekillerinin katılımıyla yapıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifi kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

Kadın milletvekillerinin görüşlerinin alındığı toplantıda verilen bilgiye göre, teklif 4 ana başlıktan oluşacak. Düzenleme, şiddetin uygulanmasından mahkemeye kadar olan tüm aşamaların bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayacak. Kadınlara şiddet uygulayan, öldürmeye teşebbüs edenlerin tutuksuz yargılanması ortadan kalkacak. Yasada, “hâkimin takdir yetkisi, iyi hal indirimi ve ısrarlı Takip” de bulunacak. Türk hukukunda ısrarlı takip suç teşkil etmiyor. Yalnızca böyle bir durum oluştuğunda fail hakkında uzaklaştırma, mağdur hakkında ise koruma tedbiri alınabileceğine dair ifadeler bulunuyor. Israrlı taciz ve takip fiillerinin caydırıcı bir suç olarak düzenleneceği daha önce açıklanmıştı. Eski eş, sevgili veya herhangi biri tarafından yoğun biçimde izlenmek, takip edilmek, korku uyandırmak, gözdağı vermek suç sayılacak.

553 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında 553 kişinin elektronik kelepçeyle izlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl 307 kadın cinayeti işlendiği; bu yıl ocak ayında 19, şubat ayında 17 kadının cinayet kurbanı olduğu kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 49 kadının cinayet sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek, şöyle denildi: “Elektronik kelepçeyle 553 şüpheli izleniyor. Bu şüphelilerin mağdura yaklaşmaları halinde merkeze bildirim düşmesi üzerine en yakın ekip mağdurun bulunduğu adrese yönlendiriliyor. Bugüne kadar 3 milyon 307 bin 233 kişinin telefonuna indirdiği Kadına Destek Uygulaması’ndan (KADES) 325 bin 842 ihbarda bulunuldu. Bu kapsamda, geçen yıl 94 bin 878, bu yıl 1 Ocak-2 Mart tarihlerinde ise 9 bin 558 personel söz konusu eğitimleri aldı.”