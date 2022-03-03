EuroLeague'in Türk derbisinde Anadolu Efes konuk ettiği Fenerbahçe'yi mağlup etti

TURKİSH Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 84-79'luk skorla mağlup etti. Anadolu Efes, ligdeki 14. galibiyetini elde ederken art arda 3. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise bu sezonki 13. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi takımda 24 sayı kaydederek maçın en skoreri olan Micic ile kritik anlarda sahneye çıkarak 20 sayı bulan Beaubois galibiyette başrolü oynadı.

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Müsabakaya Micic ve Bryant'ın skorer oyunuyla başlayan lacivert-beyazlı takım 6. dakikada Larkin'in 3 sayılık basketiyle 12 sayılık (19-7) fark yakaladı. Karşılıklı basketlerde devam eden mücadelenin ilk çeyreğini Anadolu Efes 23-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi savunma yaparak giren ev sahibi takım Bryant ve Dunston'ın basketleriyle 5-0'lık seri yakaladı ve 12. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: (28-14). Hücum ribauntlarını toplayan ve dış atışlarda isabet bulan Anadolu Efes 25. dakikada farkı 18 sayıya (36-18) çıkardı. Fenerbahçe Beko; Guduric, Polonara ve De Colo'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da iyi savunmasıyla farkın tek haneye inmesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar devre arasına 41-25 üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına Micic ve Larkin'in basketleriyle giren Anadolu Efes yakaladığı 5-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 21 sayıya (46-25) yükseltti. Micic ile skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar 23. dakikada skoru 49-27 yaptı. Pierre ile dışarıdan De Colo ve Polonara ile kısa mesafeli atışlardan isabet sağlayan sarı-lacivertliler 26. dakikada farkı 14 sayıya (53-39) çekti. Booker, Pierre ve Şehmus ile rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek 6-0'lık seri bulan konuk takım 28. dakikanın başında farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken Anadolu Efes periyodu 59-48 üstün bitirdi.

Anadolu Efes karşılaşmanın 2 ve 3. çeyreklerinde olduğu gibi son periyoda da 5-0'lık seriyle girdi ve ilk dakikada skoru 64-48 yaptı. Maçın 33 ile 35. dakikalarında Polonara, Guduric ve Pierre'in elinden 10-0'lık seri bulan Fenerbahçe Beko farkı 3 sayıya indirdi: 66-63. Seyircisinin desteğini arkasına alan Anadolu Efes kritik anlarda Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle rakibinin öne geçmesini engelledi. Karşılaşmanın 38 ve 39. dakikalarında farkı 1 sayıya (72-71 ve 74-73) kadar indiren Fenerbahçe Beko öne geçmeyi başaramadı. Maçın son anlarını iyi oynayan Anadolu Efes sahadan 84-79 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes: 84 - 79 :Fenerbahçe

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Saulius Racys (İsveç)

Anadolu Efes: Larkin 10, Micic 24, Bryant 8, Moerman 6, Pleiss 6, Beaubois 20, Dunston 8, Singleton, Anderson 2

Fenerbahçe: İsmet Akpınar, Guduric 11, Pierre 19, Floyd 2, Polonara 15, De Colo 13, Starks, Barthel, Booker 6, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu