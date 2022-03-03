Vladimir Putin: Askerlerimiz Rusya için savaşıyor, kendini feda ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada "Askerlerimiz Rusya için savaşıyor, kendini feda ediyor" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameraların karşısına geçti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan Putin, "Rus ve Ukraynalıların tek halk olduğu kararımdan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Ukrayna'da hayatını kaybeden askerlerin ailelerine 7 milyon ruble tazminat ödeyeceklerini belirten Putin, ölen askerler için saygı duruşunda bulundu.

"Ruslar ve Ukraynalılar tek bir halk"

"Rusya’da 300’den fazla etnik grup var. Bu ülkede olmaktan gurur duyuyorum ancak biz tek bir halkız. Ruslar ve Ukraynalılar da tek bir halk." diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Operasyonlarımız devam ediyor, askerlerimiz kendini feda ediyor. Neonazilere karşı savaşıyoruz. Biz sivillerin geçişi için güvenli koridor açıyoruz ama sivilleri canlı kalkan yapıyorlar.

Yüzlerce insanı esir alıyorlar, buna üniversite öğrencileri de dahil. Harkov’da 3 binden fazla Hindistanlı öğrenci mahsur kaldı. Bu naziler Çinli öğrencilere karşı da ateş açtılar. Bunlar tahliye için hareket geçmiş öğrencilerdi. Esir alınmış durumdalar. Polonya’ya gitmeleri isteniyor.

"Ukrayna'da askerlerimiz Rusya için savaşıyor"

Ukrayna’da askerlerimiz Rusya için savaşıyorlar. Bizim sınırlarımızda bir tehdit olmasın diye savaşıyorlar. Biz her zaman hayatını kaybeden askerlerimizi hatırlıyor olacağız. Bu özel hareket planlarımıza göre devam ediyor. Tespit ettiğimiz hedeflere ulaşıldı."