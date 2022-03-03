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İsrail'den Rusya Ukrayna analizi: Savaşın en büyük kazananı Erdoğan'dır

İsrail'den Rusya Ukrayna analizi: Savaşın en büyük kazananı Erdoğan'dır

İSRAİL basınından Haaretz gazetesi Türkiye'nin Ukrayna krizindeki duruşunu yazdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dengeleme rolünde başarılı olduğunun altı çizildi.

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RUSYA ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi düşürmek için Türkiye'nin diyalog çağrıları ve diplomasi çabaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gerilime ilişkin duruşunu aktarırken, "Ukrayna'dan vazgeçmeyiz çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. Rusya'dan vazgeçemeyiz çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınından Haaretz gazetesinde yer alan bir görüş yazısında Ukrayna'da 'şimdiye kadarki en büyük kazananın Erdoğan' olduğu kaydedildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki dengeleme rolünün hem Moskova'dan hem de Batı'dan alkış aldığı belirtildi.

"Türkiye'nin iki ülkeyle de iyi ilişkileri var"
İki ülke arasında savaş başladığında Erdoğan'ın NATO müttefikleriyle aynı çizgide kalarak Rusya'nın operasyonunu kınadığı aktarıldı. Bununla birlikte Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamadığı, Ankara'nın hem Moskova hem de Kiev'le iyi ilişkilere sahip olduğu anımsatıldı.

"Stratejik olarak dengeledi"
Yazıda, "Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli" denildi.

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