TIME dergisinden çarpıcı Ukrayna kapağı: Hayat ölüme aydınlık karanlığa galip gelecek

Dünyaca ünlü Amerikan dergisi TIME, Ukrayna'nın Rusya işgaline karşı verdiği direniş mücadelesini çarpıcı bir sloganla kapağına taşıdı.

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Dünyaca ünlü Amerikan dergisi TIME, son sayısında, Ukrayna bayrağının renklerine ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözlerine yer verdi.

Zelenskiy'in salı günü Avrupa Parlamentosundaki (AP) konuşmasına atıf yapılan, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi kapakta Ukraynaca yer aldı.

Siyah zemin üzerine Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavinin yer aldığı kapağın alt kısmında ise 'Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna'nın kahramanları' ifadesi dikkat çekti.

TIME'nin Ukrayna haberinde, Zelenskiy'in Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ile müttefiklerini harekete geçirdiği ve 'tarihin seyrini değiştirdiği' belirtildi.