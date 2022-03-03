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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu

Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) ortaklarından Rusya'nın uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos, yaptırımlar sebebiyle Almanya ile ISS'de ortak yürütülen deneyleri durduracağını açıkladı.

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RUSYA'nın uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, Almanya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Almanya Havacılık Merkezi (DLR) Yönetim Kurulu Başkanı Anke Kaysser-Pyzalla'ya mektup gönderdiğini açıkladı.

Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) Almanya ile ortak yürütülen deneylerin durdurulacağını belirtti.

Dmitry Rogozin ayrıca yaptırımların zeminine göre Rus uzay programını adapte edileceğini ve uyduların savunma amaçlı konuşlandırılacağını belirtti.

Açıklamaya göre deneyler bağımsız bir şekilde Roscosmos tarafından devam ettirilecek.

Almanya Havacılık Merkezi (DLR), yaptığı açıklamada, Alman Uzay Ajansı ile bir dizi araştırma projesinde Rus kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını ifade ederek tüm işbirliği projelerini durduracağını açıklamıştı.

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