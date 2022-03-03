Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu

Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) ortaklarından Rusya'nın uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos, yaptırımlar sebebiyle Almanya ile ISS'de ortak yürütülen deneyleri durduracağını açıkladı.

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RUSYA'nın uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, Almanya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Almanya Havacılık Merkezi (DLR) Yönetim Kurulu Başkanı Anke Kaysser-Pyzalla'ya mektup gönderdiğini açıkladı.

Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) Almanya ile ortak yürütülen deneylerin durdurulacağını belirtti.

Dmitry Rogozin ayrıca yaptırımların zeminine göre Rus uzay programını adapte edileceğini ve uyduların savunma amaçlı konuşlandırılacağını belirtti.

Açıklamaya göre deneyler bağımsız bir şekilde Roscosmos tarafından devam ettirilecek.