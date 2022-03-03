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Türkiye 3 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 3 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 398 bin 242 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 870 bin 323'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Mart 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 398 bin 242 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188sa kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 66 bin 873 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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