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Ukrayna'da CNN Türk ekibine ateş açıldı! Son durumu Hande Fırat duyurdu

Ukrayna'da CNN Türk ekibine ateş açıldı! Son durumu Hande Fırat duyurdu

UKRAYNA'da CNN Türk ekibine ateş açıldı. Lviv'den yola çıkan araç Kiev yakınlarında hedef alınırken ekibin konvoy ile birlikte geri döndüklerini bilgisi verildi.

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UKRAYNA'nın Lviv şehrinden yola çıkan CNN Türk aracı Kiev yakınlarında hedef alındı. Ekipte muhabir Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı'nın olduğu belirtildi. CNN Türk'te Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat, Ukrayna'da yaşanan sıcak gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Lviv'den Kiev'e giden CNN Türk ekibinin aracına Kiev yakınlarında ateş açıldı. Ekipte Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı var. Aracın lastiklerini isabet aldığı, konvoydaki diğer araçlarla geri dönüyorlar bilgisi var. Aracın lastiklerine isabet almış, iki lastik patlamış. Konvoyda diğer araçlarla Kiev'e giremeden geri döndükleri bilgisi var.

Şimdi Samet'e de Emre'ye de ulaşmaya çalışıyoruz. Editör arkadaşlarımızla yazışıyoruz. Allah korusun ama herhangi bir kötü bir durum var mı yok mu? Belli ki CNN Türk'ten İdris Arıkan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişler.

Samet'in İdris ile yaptığı telefon görüşmesinden edindiğimiz bilgi şu an için şu; araçların lastiklerine ateş açıldığı, konvoyda başka araçların da olduğu ve geldikleri yoldan geri dönmekte oldukları yönünde."

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