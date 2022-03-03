Moldova Cumhurbaşkanı ülkesinin AB'ye katılımı için bildiri imzaladı

MOLDOVA Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için bildiri imzaladı.Abone ol
MOLDOVA Cumhurbaşkanı Maia Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında Moldova'nın dış siyasetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Avrupa kurallarına uygun şekilde yaşamak istediklerini belirten Sandu, "Moldova'nın Avrupa yolundan gitmesi gerekiyor. Bu milli ve temel hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.
Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) alınması yönünde adımlar atmaya hazır olduklarını dile getiren Sandu, "Bu, ülkemizin geleceğini AB ile birlikte gören vatandaşlarımızın tercihidir" ifadesini kullandı.
Sandu, toplantının ardından ülkesinin AB'ye katılımı için bildiriyi imzaladı.
Eski Sovyetler Birliği ülkesi Moldova, 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından AB ile yakınlaşma sürecini izlemeye başladı. Moldova ve AB arasında 1994'te imzalanan ortaklık anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi. Söz konusu anlaşmanın 2014'te yenilenmesiyle Moldova vatandaşları AB üyesi ülkelere vizesiz seyahat etmeye başladı.