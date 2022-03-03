Moldova Cumhurbaşkanı ülkesinin AB'ye katılımı için bildiri imzaladı

MOLDOVA Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için bildiri imzaladı.

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MOLDOVA Cumhurbaşkanı Maia Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında Moldova'nın dış siyasetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa kurallarına uygun şekilde yaşamak istediklerini belirten Sandu, "Moldova'nın Avrupa yolundan gitmesi gerekiyor. Bu milli ve temel hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) alınması yönünde adımlar atmaya hazır olduklarını dile getiren Sandu, "Bu, ülkemizin geleceğini AB ile birlikte gören vatandaşlarımızın tercihidir" ifadesini kullandı.

Sandu, toplantının ardından ülkesinin AB'ye katılımı için bildiriyi imzaladı.