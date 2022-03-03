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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir video daha paylaştı: Protestoma devam edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrikte KDV'nin sıfırlanmaması nedeniyle fatura ödememe protestosuna devam kararı aldığını açıkladı.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda Batı'daki mallarına el konulan Rus oligarkları örnek göstererek, Batı'ya para kaçıran zenginleri uyardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 21.00’de bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

“Beş para etmiyorlar”
Kılıçdaroğlu, mesajında “Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili halkım merhaba. Biliyorum mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz. Kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız. Sevgili halkım siz de biz de biliyoruz ki bu mücadeleden millet galip çıkacak. Saraydaki şahsa seslendim. Elektrikteki KDV'yi sıfırla. Tık yok. Ses yok.

"Protestoma devam edeceğim"
O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağrıdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık Anlatıyorlar ya 'dünyada şöyle-böyle oldu...' bunun asıl nedeni Türk lirasının yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye."

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