BIST 2.023
DOLAR 14,12
EURO 15,65
ALTIN 876,72
HABER /  DÜNYA

Estonya'ya ait kargo gemisi Ukrayna açıklarında büyük patlamanın ardından battı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Estonya'ya ait kargo gemisi Ukrayna açıklarında büyük patlamanın ardından battı

RUSYA'nın saldırdığı Ukrayna'da Estonya'ya ait kargo gemisinin Odessa Limanı açıklarında büyük bir patlamanın ardından battığı bildirildi. Mürettebattan 2 kişinin denizin ortasında bir cankurtaran botunda olduğunu, kalan 4'ünün ise kaybolduğunu belirtildi.

Abone ol

İNGİLTERE'den The Independent'in haberine göre; Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında büyük bir patlamanın ardından batan kargo gemisinin sahibi Estonya merkezli Vista Shipping Agency'nin Genel Müdürü Igor Ilves, mürettebattan 2 kişinin denizin ortasında bir cankurtaran botunda olduğunu, kalan 4'ünün ise kaybolduğunu belirtti. Ilves, 79 metre uzunluğa ve 1500 tondan fazla ağırlığa sahip geminin bir deniz mayınına çarpmış olabileceğini ifade etti. Geminin Panama bandıralı olduğu kaydedildi.

Ukrayna Olvia Limanında Bangladeş'e ait bir yük gemisine de önceki gün Rus füzesi isabet etmiş, olayda bir Bangladeşli denizci hayatını kaybetmişti. Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin devlete ait yük gemisinin mürettebatı olduğu, geminin 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Olvia Limanında mahsur kaldığı ifade edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 3 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 3 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İsrail'den Rusya Ukrayna analizi: Savaşın en büyük kazananı Erdoğan'dır
İsrail'den Rusya Ukrayna analizi: Savaşın en büyük kazananı Erdoğan'dır
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu
Mahkum dizisi Müco-Mücahit kim oynuyor Murat Şahan kaç yaşında?
Mahkum dizisi Müco-Mücahit kim oynuyor Murat Şahan kaç yaşında?
Savaş sonrası doğal gaz fiyatlarında hızlı yükseliş! Son iki yılın rekorunu kırdı
Savaş sonrası doğal gaz fiyatlarında hızlı yükseliş! Son iki yılın rekorunu kırdı
Benzin ve motorine yeni zam geldi! 4 Mart 2022'de geçerli mazot 19 lirayı aştı
Benzin ve motorine yeni zam geldi! 4 Mart 2022'de geçerli mazot 19 lirayı aştı
Ukrayna'dan dünyaya çağrı! Savaşın seyrini değiştirebilir
Ukrayna'dan dünyaya çağrı! Savaşın seyrini değiştirebilir
Mahkum dizisi Paşa kim oynuyor Tugay Mercan kaç yaşında?
Mahkum dizisi Paşa kim oynuyor Tugay Mercan kaç yaşında?
Rusya-Ukrayna müzakerelerinden güvenli koridor kararı çıktı
Rusya-Ukrayna müzakerelerinden güvenli koridor kararı çıktı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Hareket devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Hareket devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir