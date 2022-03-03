Estonya'ya ait kargo gemisi Ukrayna açıklarında büyük patlamanın ardından battı

RUSYA'nın saldırdığı Ukrayna'da Estonya'ya ait kargo gemisinin Odessa Limanı açıklarında büyük bir patlamanın ardından battığı bildirildi. Mürettebattan 2 kişinin denizin ortasında bir cankurtaran botunda olduğunu, kalan 4'ünün ise kaybolduğunu belirtildi.

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İNGİLTERE'den The Independent'in haberine göre; Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında büyük bir patlamanın ardından batan kargo gemisinin sahibi Estonya merkezli Vista Shipping Agency'nin Genel Müdürü Igor Ilves, mürettebattan 2 kişinin denizin ortasında bir cankurtaran botunda olduğunu, kalan 4'ünün ise kaybolduğunu belirtti. Ilves, 79 metre uzunluğa ve 1500 tondan fazla ağırlığa sahip geminin bir deniz mayınına çarpmış olabileceğini ifade etti. Geminin Panama bandıralı olduğu kaydedildi.

Ukrayna Olvia Limanında Bangladeş'e ait bir yük gemisine de önceki gün Rus füzesi isabet etmiş, olayda bir Bangladeşli denizci hayatını kaybetmişti. Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin devlete ait yük gemisinin mürettebatı olduğu, geminin 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Olvia Limanında mahsur kaldığı ifade edilmişti.