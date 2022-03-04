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Shakhtar Donetsk'in genç takımı antrenörü Rusya Ukrayna savaşında öldürüldü

Shakhtar Donetsk'in genç takımı antrenörü Rusya Ukrayna savaşında öldürüldü

Lucescu'nun eski takımı Shakhtar Donetsk'in genç takımı antrenörü, Rusya'nın Ukrayna ile savaşında Rus askerleri tarafından öldürüldü

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Shakhtar Donetsk genç takımı antrenörü, Rusya'nın Ukrayna ile savaşında hayatını kaybetti. Shakhtar Donetsk CEO'su Serhiy Palkin, kulübün genç takımı antrenörlerinden birinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından öldürüldüğünü Facebook üzerinden doğruladı.

Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada, ölüm sebebinin bir "Rus mermisi" olduğunu öne sürerek bu yıkıcı haberi teyit etti.

Shakhtar şefi ayrıca Rusya halkına, Ukrayna halkına Vladimir Putin'e karşı bir meydan okuma çağrısında bulundu.

Palkin, gönderisinde şunları yazdı: "Dün çalışanlarımızdan biri öldürüldü. Çocuk koçuydu. Onu bir Rus mermisi öldürdü."

Palkin, Rusya halkına hitaben yaptığı konuşmada, "Sporda korku, zafer olasılığını sıfıra indiren duygudur. Sizin Ukrayna'daki savaşa karşı ses çıkarma korkunuz şehirleri yerle bir ediyor, korkunuz sivil halk arasında binlerce ölüm demek, ve korkunuz çocukların ölümü ve milyonlarca insanın kaderinin alt üst olması demek.
Haftanın başlarında Shakhtar, Rusya'nın işgalinin ardından Brezilyalı oyuncularının bir kısmını Romanya'ya tahliye etti. Ukrayna kulübü ayrıca Dinamo Kiev ve SK Dnipro-1'in yabancı oyuncuları savaşın alt üst ettiği ülkeden çıkarmayı başardığını da doğruladı.

Shakhtar'dan yapılan açıklamada, "Bu süreçte yer alan herkese yardımları için teşekkür etmek istiyoruz. Oyuncuların tahliyesi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andrii Pavelko ve Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonid Oleinichenko'nun kişisel yardımları sayesinde mümkün oldu." denildi.

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