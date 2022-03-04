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İzmir'de korkunç olay! Karısını boğarak öldürdü sonra canına kıydı: Meğer bir süredir...

İzmir'de korkunç olay! Karısını boğarak öldürdü sonra canına kıydı: Meğer bir süredir...

İZMİRin Menemen ilçesinde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen bir kişi, iddiaya göre karısını boğarak öldürdükten sonra, pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Olay, ilçeye bağlı 9 Eylül Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Meral N. (77)'nin kızı ve damadından bir süredir haber alamadığını bildirmesi üzerine polis ekipleri, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki daireye çilingir yardımıyla girdi. Ekipler burada Emine Sapmaz (52) ve eşi Münir Sapmaz'ı (52) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, boğazında morluklar olan Emine Sapmaz ve başından pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Münir Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, pompalı tüfeğin cesetlerin yanında bulunduğunu belirlenirken, Münir Sapmaz'ın eşini boğarak öldürdükten sonra pompalı tüfekle intihar ettiğini değerlendirildi. 5 yıllık evli oldukları öğrenilen çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emine Sapmaz'ın annesi Meral N., kızının acı haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi.



Kanser tedavisi görüyordu
Öte yandan emekli olduğu öğrenilen Münir Sapmaz'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü, hastalığından dolayı psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi. Meydana gelen olayın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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