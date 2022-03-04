Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç kayıplara karıştı! Her yerde aranıyor: İşte hapis cezası....
Yağmur Sarnıç'ın boşandığı eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için tetikçi olarak tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası onandı.
Yağmur Sarnıç'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilmiş, Sungur'un vazgeçmesi üzerine Sarnıç'ın ikinci bir tetikçi tuttuğu öne sürülmüştü.
Cinayet planına ilişkin Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Aşık'ın itirazı üzerine bu dava istinaf mahkemesine taşındı.
Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı.
Bu davalardan biri de Yağmur Sarnıç'ın, Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "jandarmaya direnme ve hakaret" suçundan yargılandığı davaydı.