Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç kayıplara karıştı! Her yerde aranıyor: İşte hapis cezası....

Yağmur Sarnıç'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilmiş, Sungur'un vazgeçmesi üzerine Sarnıç'ın ikinci bir tetikçi tuttuğu öne sürülmüştü.