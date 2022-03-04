BIST 2.023
DOLAR 14,15
EURO 15,60
ALTIN 880,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da 26 gündür kayıptı! Kahreden haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

Sakarya'da 26 gündür kayıptı! Kahreden haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin, 5 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Bayram Öztürk'e ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 5 Şubat'ta bilinmeyen bir sebeple ortadan kaybolan Bayram Öztürk için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Öztürk'ün cüzdanı ve cep telefonu ise Çark Deresi'nin Aziz Duran Parkı mevkiinde bir ağacın altında vatandaşlar tarafından bulundu. Öztürk'ü arama çalışmaları Çark Deresi mevkiinde daha da yoğunlaştırıldı. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler günlerdir derede arama çalışması yürüttü fakat herhangi bir sonuç alınamadı.

Bugün öğle saatlerinde ise Çark Deresi Yazlık Mahallesi mevkiinde dere yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan cesedin, Bayram Öztürk'e ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç kayıplara karıştı! Her yerde aranıyor: İşte hapis cezası....
Foto Galeri Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç kayıplara karıştı! Her yerde aranıyor: İşte hapis cezası.... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan İsrail'e göz kırptı: Artık düşman değil müttefik
Suudi Arabistan İsrail'e göz kırptı: Artık düşman değil müttefik
Bekir Pakdemirli eşi Ahu Pakdemirli ve çocukları kimdir? Ahu Pakdemirli mesleği nedir
Bekir Pakdemirli eşi Ahu Pakdemirli ve çocukları kimdir? Ahu Pakdemirli mesleği nedir
İzmir'de korkunç olay! Karısını boğarak öldürdü sonra canına kıydı: Meğer bir süredir...
İzmir'de korkunç olay! Karısını boğarak öldürdü sonra canına kıydı: Meğer bir süredir...
Rus Büyükelçi: Ayağınıza sıktınız Türkiye'ye gidecekler!
Rus Büyükelçi: Ayağınıza sıktınız Türkiye'ye gidecekler!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa edip şükranlarını sundu! Tarım Bakanı Vahit Kirişci kimdir eşi ve çocukları
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa edip şükranlarını sundu! Tarım Bakanı Vahit Kirişci kimdir eşi ve çocukları
Shakhtar Donetsk'in genç takımı antrenörü Rusya Ukrayna savaşında öldürüldü
Shakhtar Donetsk'in genç takımı antrenörü Rusya Ukrayna savaşında öldürüldü
Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı
Cuma mesajları 2022 yeni resimli sözler yazılı cuma mesajlarını paylaşın
Cuma mesajları 2022 yeni resimli sözler yazılı cuma mesajlarını paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'ta açıklayacak Kadınlara artık bunları yapmak suç
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'ta açıklayacak Kadınlara artık bunları yapmak suç