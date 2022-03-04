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Suudi Arabistan İsrail'e göz kırptı: Artık düşman değil müttefik

Suudi Arabistan İsrail'e göz kırptı: Artık düşman değil müttefik

İsrail ile aralarını düzelten Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'i düşman olarak değil, birçok çıkar konusunda potansiyel bir müttefik olarak gördüğünü söyledi.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Amerikan dergisi The Atlantic'e bir röportaj veren Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerde izlediği yolu Riyad yönetiminin de izleyip izlemeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bin Selman, "İsrail'i düşman olarak görmüyoruz. Tam tersi, İsrail'e birçok konuda çıkarlara birlikte ulaşmaya çalışabileceğimiz potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz. Fakat buraya gelmeden önce bazı sorunların çözülmesi gerekiyor." dedi.

Her ülkenin, uygun gördüğü adımları atmakta özgür olduğunu ve BAE'nin de uygun gördüğü adımı atma hakkı olduğunu belirten Bin Selman, "Bize gelince, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki sorunun çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 21 Şubat'ta Almanya'nın Münihkentindeki güvenlik konferansında İsrail'de İbranice yayımlanan Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında "adil bir çözüme ulaşılmasının" ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasının şartı olduğunu söylemişti.

İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti.

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