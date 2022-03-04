Almanya dış politikasını sil baştan yeniledi Ukrayna'ya 2 bin 700 füze daha gidiyor

Alman hükümeti, Ukrayna'ya yeni uçaksavar füzeleri göndermeye hazırlanıyor. İki bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesi için Ekonomi Bakanlığından onay çıktı.

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Almanya, Rus işgaline karşı savaşan Ukrayna'ya askeri yardımını artırıyor. Alman haber ajansına konuşan Ekonomi Bakanlığı kaynakları, 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin sevkiyatına onay verildiğini söyledi.

Doğu Almanya dönemindeki Ulusal Halk Ordusu'ndan kalma olan Sovyet yapımı "Strela" füzelerinin Ukrayna'ya sevkiyatının gerçekleşebilmesi için Alman Federal Güvenlik Konseyi'nin de onayı gerekiyor. Bünyesinde bulunduğu hükümetin güvenlik ve savunma politikalarını koordine eden Federal Güvenlik Konseyi, aynı zamanda Almanya'nın silah ihracatlarına onay verme yetkisine de sahip.

Almanya, Ukrayna'ya Rus işgali nedeniyle daha önce de bin tanksavar ve 500 "Stinger" füzesi gönderme kararı almıştı. Bu ana dek prensip olarak savaş bölgelerine öldürücü silah göndermemeyi tercih eden Almanya, söz konusu kararla bu tutumunda da ciddi bir değişime gitmişti.

"Bu savaşın bir tarafı olmayacağız"

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, onay süreçlerinin kurumlar arasında koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ve Strela füzeleri için de aynı durumun geçerli olduğunu belirtti.

Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatına neden izin verildiği sorusu yöneltilen Habeck, Ukrayna'nın şu an bir savaşta olduğunu ve "uluslararası hukukun bu kadar bariz şekilde ihlal edilmesi üzerine" Ukrayna'nın kendini müdafaa etmesine askeri olarak destekte bulunmak için bu ülkeye silah tedarik etmeye karar verdiklerini söyleyerek yanıt verdi.

Bu savaşta "herhangi bir taraf" olmayacaklarını ve böyle bir şeyin olmasından da korkmadığını söyleyen Alman bakan, "Çünkü her zaman net şekilde çizdiğimiz bir çizgi var" ifadesini kullandı. Habeck, NATO ya da Alman askerlerinin "Ukrayna topraklarına ayak basmayacağını" sözlerine ekledi.

Sol Parti'den tepki

Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermesine muhalefetteki Sol Parti'den sert bir eleştiri geldi.

Haber televizyonu Welt'e konuşan Alman Sol Parti Meclis Grup Başkanı Amira Mohamed Ali, kriz bölgelerine silah gönderilmesine karşı olduklarını ifade etti. Sol Partili siyasetçi, "Elbette Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var. Ancak mevcut durumda silah göndermek çatışmaların hafiflemesine yol açmayacak, aksine daha da yoğunlaştıracak" dedi.

Daha önce kriz bölgelerine silah göndermeyen federal hükümetin bu tutumunun doğru olduğunu söyleyen Mohamed Ali, "Şimdi bu politikanın tersi yönde karar aldılar. Ama bu politikanın bir sebebi var. Bunlardan biri de bu bölgelere silah gönderildiğinde, bunların kimin eline geçeceğinin belli olmaması" diye konuştu. Sol Partili politikacı, Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ateşkes sağlanmasına yönelik çabalara da sekte vurduğunu savundu.