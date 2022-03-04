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İstifa eden Bekir Pakdemirli için Şamil Tayyar'dan 'kibirli' twiti

İstifa eden Bekir Pakdemirli için Şamil Tayyar'dan 'kibirli' twiti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürpriz istifası gündeme oturdu. AK Partili Şamil Tayyar ise 'kibirli' deyip imalı bir twit attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. İstifa sonrasında en dikkat çeken yorum AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Şamil Tayyar Bekir Pakdemirli için 'kibirli' yorumunda bulunup şu twiti attı:

*"Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Prof. Dr. Vahit Kirişçi hocamızı kutlarız. Allah yolunu açık etsin. Bekir Pakdemirli’nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah’ın rızasını kazanmaktır"

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