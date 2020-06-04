Muammer Ketenci kimdir evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Ünlü modacı Muammer Ketenci Kuaförüm Sensin yarışmasında yaptığı sivri yorumlarla merak edilen isimlerden oldu. 55 yaşındaki Muammer Ketenci evli ve 2 tane oğlu var. Aslen Trabzonlu olan Muammer Ketenci Beyonce'a yaptığı büstiyer ile dünyada da konuşuşmuştu. Peki Muammer Ketenci kimdir, eşi ve çocukları kimdir?

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Ünlü modacı Muammer Ketenci jürisi olduğu Kuaförüm Sensin yarışmasındaki sivri yorumları ile son günlerin en çok konuşulan isimleriden birisi oldu. Şarkıcı Hatice'nin kalçasını açtığı defilenin modacısı olan ve günlerce magazin basınını mesgul eden Muammer Ketenci 55 yaşında ve iki çocuk babası. 1965 yılında İstanbul‘da dünyaya gelen ünlü modacı Muammer Ketenci’nin asıl soyismi Üstübicioğulları’dır.

MUAMMER KETENCİ KİMDİR: Babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu belirten Muammer Ketenci marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullanmıştır.

İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.

Aslen Trabzon Akçaabat‘lı olan Muammer Ketenci 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraşmış ardından tekstile geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul’da ve İstanbul dışında bir çok üniversite seminerler vermektedir.

Tasarladığı kıyafetler dünyaca ünlü isimler tarafındanda beğeni ile giyilmektedir. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok ünlü ile çalışan Muammer Ketenci en önemli ve dünyada ses getiren çalışması ise Amerikalı şarkıcı Beyonce’nin Crazy in Love albüm kapağı için tasarladığı büstiyer’dir. Muammer Ketenci haute couture tasarımların yanı sıra, halkında rahatlıkla satın alıp kullanabileceği özel tasarım modellerden oluşan konsept ürünlerini, kendi adını taşıyan ticari markası altında çıkartmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.