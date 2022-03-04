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Rusya işgalini desteleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu! Kafasına...

Rusya işgalini desteleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu! Kafasına...

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı destekleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu. Kaçırıldıktan sonra başından vurularak yol kenarına bırakılan Struk'un infaz edildiği iddia ediliyor.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 9. güne girildi. Çatışmalar tüm şiddetiyle birçok şehirde devam ederken ölüm haberleri peş peşe geliyor. Bölgede yaşanan gerilim artarken dün yaşanan olayda, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kreminna şehrinin Putin destekçisi Belediye Başkanı Vlodymyr Struk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini doğru bulduğunu açıklamasından sonra evinden kaçırıldı. Evinden kaçırıldıktan kafasına ateş edilerek öldürülen belediye başkanının cesedi yol kenarında bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın bir haini azaldı. Eski Luhansk Bölgesel Konseyi üyesi, Kreminetsk OTG eski başkanı ölü bulundu" ifadelerine yer verdi. Vlodymyr geçen hafta yaptığı açıklamada Rus işgaline destek vermiş ve beraber çalıştığı arkadaşlarını Rusya ile iletişim halinde bulunmaya davet etmişti. İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton yaptığı açıklamanın devamında, 8 yıl önce Rus ayrılıkçılarının Donetsk ve Luhansk şehirlerini kontrol altına almasının ardından hükümet olarak belediye başkanı ile çalışmadıklarını açıkladı.

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