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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın Mine Kırıkkanat'a açtığı davada karar

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın Mine Kırıkkanat'a açtığı davada karar

Gazeteci Mine Kırıkkanat’ın, emekli Tümamiral Cihat Yaycı’ya yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle görülen manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme Kırıkkanat’ın Yaycı’ya 8 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, kendisi hakkında sosyal medyada paylaşım yapan gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açmıştı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Kırıkkanat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yaycı’ya yönelik olarak ‘utan utan, ağzın yalan kokuyor’ dediği aktarıldı.

Paylaşım ile Yaycı’nın kişilik haklarının ihlal edildiğinin belirtildiği dilekçede, tweetin milyonlarca kişi tarafından görüntülendiği ve Yaycı’nın şeref ile haysiyetinin zedelediği kaydedildi. Dilekçede, Kırıkkanat’ın 15 bin lira manevi tazminatı, Yaycı’ya ödemesine karar verilmesi talep edildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada davacı Cihat Yaycı’nın avukatı Candaş Gürol, önceki beyanlarını yinelediklerini ve davanın geldiği aşamanın dikkate alınarak dava hakkında kararın verilmesini talep etti.

Davalı Mine Gökçe Kırıkkanat avukat Metin Yaltı ise müvekkilinin gazeteci olduğunu ve beyanlarının eleştiri sınırı içerisinde kaldığını söyleyerek davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 8 bin liralık manevi tazminatın 8 Ağustos 2021 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte Mine Gökçe Kırıkkanat’tan alınarak Cihat Yaycı’ya verilmesine hükmetti.

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