BIST 2.013
DOLAR 14,19
EURO 15,63
ALTIN 883,41
HABER /  DÜNYA

Ruslara karşı cadı avına dönüştü! Sanata, edebiyata bile yasak geldi

Ruslara karşı cadı avına dönüştü! Sanata, edebiyata bile yasak geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri işgalin beraberinde getirdiği yaptırımlar sanata, edebiyata, spora da yapılmaya başlandı. Rus öğrencilerin kayıtları silinmeye, Ruslar restoranlara dahi alınmamaya başlandı.

Abone ol

Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Rus vatandaşları cezalandıran ve hedef gösterme uygulamalarına dönüştü. Avrupa ülkelerinde Ruslara cadı avı başlatıldı. Ruslar, okul ve restoranlara alınmıyor, mallarına el koyuluyor.

Faşizan tutum Dostoyevski ve Tolstoy’un eserlerini hatta ülkedeki Rus kedilerini bile hedef koydu. Bunun son örneği ise Formula 1’de yaşandı. F1 yarışan Rus pilotu Nikita Mazepin ihraç edildi. İşte ABD ve AB ülkelerinde başlatılan cadı avından örnekler;

Münih Filarmoni Orkestrası şefi Valery Gergiev görevden alındı. Gerekçe Putin’in kınamaması. Yunanistan’da Rus kültür etkinlikleri iptal edildi. İptal edilen etkinlikler arasında İlyiç Çaykovski’nin ‘Kuğu Gölü’ gösterisi de var. İtalya’daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Dostoyevski dersini programdan kaldırma kararı aldı. Gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan üniversite, dersin programlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

Netflix, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurdu. Durdurulan projeler arasında, Tolstoy’un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimleri de bulunuyor. Disney, Warner Bros ve Sony Pictures, gelecek filmlerinin Rusya gösterimlerini iptal etti. Cannes Film festivali yönetimi Rus heyetini dışladı. 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na Ruslar alınmayacak.

Litvanya’da Rusya’dan gelen tüm sanatçıların ülkeye girmesini yasakladı. Avrupa Birliği, yaptırım listelerine viyolonsel ustası Aleksandr Roldugin, yazar Zahar Prilepin, film yönetmeni Tigran Keosayan ve bir dizi gazeteciyi eklediğini duyurdu. ABD’li teknoloji devleri YouTube, Facebook ve Microsoft ile Çinli TikTok, Rus devlet kanalları RT ve Sputnik’e Avrupa’da erişim yasağı getirdi.

Ötekileştirme yapmayın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus vatandaşlarına yönelik başlatılan uygulamalara tepki gösterdi. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Kalın, “Rus insanını ötekileştirmeden Rusya’yı eleştirmek mümkün. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira ‘haddini aşan zıddına döner” dedi.
Okuldan atıp restorana almıyorlar

Rus öğrencilerin kayıtları silinmeye başlandı
Fransa, Çekya ve Belçika olmak üzere Avrupa’daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtları silinmeye başlandı. Avrupa’daki bazı restoranlara Ruslar alınmıyor. Girişlere “Ruslar giremez” yazılıyor. FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımının organizasyonlara katılımını askıya aldı. Formula 1 yarışı iptal edildi. Rus pilot Nikita Mazepin kovuldu. Dünya Atletizm Birliği, Uluslararası Paten Birliği, Uluslararası Voleybol Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği Rus ve Belaruslu atletleri müsabakalardan men etti. Twitter da Sputnik çalışanlarını fişledi. Rus kedisi de yaptırımlardan nasibini aldı.

İlgili Haberler
Rusya, nükleer santrali vurdu! Bünyamin Sürmeli'den korkutan uyarı geldi: Tüm Türkiye tehlikede Beyaz Saray: Rusya ile savaşa yol açabilir, bunu planlamıyoruz Vladimir Putin: Askerlerimiz Rusya için savaşıyor, kendini feda ediyor İsrail'den Rusya Ukrayna analizi: Savaşın en büyük kazananı Erdoğan'dır
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya hastaneleri vurmaya başladı! İlk yardım ilaçları bile ulaştırılamıyor! hamileler ve yeni doğmuş bebekler yerin altına indi
Foto Galeri Rusya hastaneleri vurmaya başladı! İlk yardım ilaçları bile ulaştırılamıyor! hamileler ve yeni doğmuş bebekler yerin altına indi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da boyun fıtığı şikayetiyle gitti! Mahalle Bilim Kurulu yüzünden felç kalıyordu: Çok korktum
Adana'da boyun fıtığı şikayetiyle gitti! Mahalle Bilim Kurulu yüzünden felç kalıyordu: Çok korktum
İstanbul'un unutulan fayı! Tuzla fayında 7.1 deprem olacak binlerce kişi ölecek
İstanbul'un unutulan fayı! Tuzla fayında 7.1 deprem olacak binlerce kişi ölecek
Vahit Kirişçi eşi ve çocukları kimdir? Vahit Kirişçi hangi partiden kitapları neler?
Vahit Kirişçi eşi ve çocukları kimdir? Vahit Kirişçi hangi partiden kitapları neler?
Merkez Bankası'ndan yüzde 54'ü aşan enflasyonun nedenlerini açıkladı! Gıda ve enerji fiyatları vurdu
Merkez Bankası'ndan yüzde 54'ü aşan enflasyonun nedenlerini açıkladı! Gıda ve enerji fiyatları vurdu
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın Mine Kırıkkanat'a açtığı davada karar
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın Mine Kırıkkanat'a açtığı davada karar
İstifa eden Bekir Pakdemirli için Şamil Tayyar'dan 'kibirli' twiti
İstifa eden Bekir Pakdemirli için Şamil Tayyar'dan 'kibirli' twiti
Şubat ayında 86 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şubat ayında 86 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Vahit Kirişçi kimdir Yeni Tarım ve Orman Bakanı aslen nereli, kaç yaşında?
Vahit Kirişçi kimdir Yeni Tarım ve Orman Bakanı aslen nereli, kaç yaşında?
Rusya işgalini desteleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu! Kafasına...
Rusya işgalini desteleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu! Kafasına...