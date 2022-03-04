Ruslara karşı cadı avına dönüştü! Sanata, edebiyata bile yasak geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri işgalin beraberinde getirdiği yaptırımlar sanata, edebiyata, spora da yapılmaya başlandı. Rus öğrencilerin kayıtları silinmeye, Ruslar restoranlara dahi alınmamaya başlandı.

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Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Rus vatandaşları cezalandıran ve hedef gösterme uygulamalarına dönüştü. Avrupa ülkelerinde Ruslara cadı avı başlatıldı. Ruslar, okul ve restoranlara alınmıyor, mallarına el koyuluyor.

Faşizan tutum Dostoyevski ve Tolstoy’un eserlerini hatta ülkedeki Rus kedilerini bile hedef koydu. Bunun son örneği ise Formula 1’de yaşandı. F1 yarışan Rus pilotu Nikita Mazepin ihraç edildi. İşte ABD ve AB ülkelerinde başlatılan cadı avından örnekler;

Münih Filarmoni Orkestrası şefi Valery Gergiev görevden alındı. Gerekçe Putin’in kınamaması. Yunanistan’da Rus kültür etkinlikleri iptal edildi. İptal edilen etkinlikler arasında İlyiç Çaykovski’nin ‘Kuğu Gölü’ gösterisi de var. İtalya’daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Dostoyevski dersini programdan kaldırma kararı aldı. Gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan üniversite, dersin programlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

Netflix, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurdu. Durdurulan projeler arasında, Tolstoy’un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimleri de bulunuyor. Disney, Warner Bros ve Sony Pictures, gelecek filmlerinin Rusya gösterimlerini iptal etti. Cannes Film festivali yönetimi Rus heyetini dışladı. 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na Ruslar alınmayacak.

Litvanya’da Rusya’dan gelen tüm sanatçıların ülkeye girmesini yasakladı. Avrupa Birliği, yaptırım listelerine viyolonsel ustası Aleksandr Roldugin, yazar Zahar Prilepin, film yönetmeni Tigran Keosayan ve bir dizi gazeteciyi eklediğini duyurdu. ABD’li teknoloji devleri YouTube, Facebook ve Microsoft ile Çinli TikTok, Rus devlet kanalları RT ve Sputnik’e Avrupa’da erişim yasağı getirdi.

Ötekileştirme yapmayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus vatandaşlarına yönelik başlatılan uygulamalara tepki gösterdi. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Kalın, “Rus insanını ötekileştirmeden Rusya’yı eleştirmek mümkün. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira ‘haddini aşan zıddına döner” dedi.

Okuldan atıp restorana almıyorlar

Rus öğrencilerin kayıtları silinmeye başlandı

Fransa, Çekya ve Belçika olmak üzere Avrupa’daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtları silinmeye başlandı. Avrupa’daki bazı restoranlara Ruslar alınmıyor. Girişlere “Ruslar giremez” yazılıyor. FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımının organizasyonlara katılımını askıya aldı. Formula 1 yarışı iptal edildi. Rus pilot Nikita Mazepin kovuldu. Dünya Atletizm Birliği, Uluslararası Paten Birliği, Uluslararası Voleybol Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği Rus ve Belaruslu atletleri müsabakalardan men etti. Twitter da Sputnik çalışanlarını fişledi. Rus kedisi de yaptırımlardan nasibini aldı.