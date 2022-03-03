Rusya hastaneleri vurmaya başladı! İlk yardım ilaçları bile ulaştırılamıyor! hamileler ve yeni doğmuş bebekler yerin altına indi

DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus hastaneler ve sağlık çalışanlarının bilinçli olarak vurulduğuna dair işaretler olduğunu söylüyor. DSÖ yetkilisi saldırı altındaki Ukrayna kentlerine sağlık malzemesi sokulabilmesi için insani koridor açılmasını istiyor. Yetkili, “Malzemeleri hastalara ulaştırmak için her şeye hazırız. Şu anda olanlara bakılırsa önümüzdeki günlerde insani yardım koridorunu açmayı nasıl sağlayacağımızı görmek zor” demekte.