Rusya hastaneleri vurmaya başladı! İlk yardım ilaçları bile ulaştırılamıyor! hamileler ve yeni doğmuş bebekler yerin altına indi
RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok trajediye yol açarken kuşatma altındaki başkent Kiev'de bir doğum hastanesi, yaşamla ölüm arasında faaliyetini sürdürüyor. Hastanenin bodrumunda kurulan sığınakta anne adalarının endişeli bekleyişi sürüyor. Her doğan bebek ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor. İşte köhne sığınaktan iç yakan manzaralar...
Ukrayna'nın başkenti Kiev Rus ablukası altında yaşam mücadelesi veriyor. Hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı baş gösteriyor. İlk yardım kitleri, oksijen tüpleri, insülin ve kanser ilaçlarında stoklar kritik seviyelere geldi. Doktorlar insani yardım koridoru talep ederken durum gittikçe ağırlaşıyor. Erkekler vatanlarını savunmak için kalırken ülkedeki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna’daki durumu kritik olarak yorumlarken, Rusların hedef gözetmeyerek uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor.
DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus hastaneler ve sağlık çalışanlarının bilinçli olarak vurulduğuna dair işaretler olduğunu söylüyor. DSÖ yetkilisi saldırı altındaki Ukrayna kentlerine sağlık malzemesi sokulabilmesi için insani koridor açılmasını istiyor. Yetkili, “Malzemeleri hastalara ulaştırmak için her şeye hazırız. Şu anda olanlara bakılırsa önümüzdeki günlerde insani yardım koridorunu açmayı nasıl sağlayacağımızı görmek zor” demekte.
Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Ukraynalı hamile kadınlar, başkent Kiev'deki doğum hastanesinin sığınağında bebeklerini dünyaya getirmeye devam ediyor. 5 No'lu Doğum Hastanesinin Başkanı Dmytro Govseev, 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk saatinden bu yana hiçbir yere ayrılmadan hastanede görev yaptıklarını söyledi. Toplam 28 kadının hastanede bulunduğunu ve yakın zamanda doğum yapmalarının beklendiğini aktaran Govseev, "Durum ne olursa olsun burada çalışacağız." dedi.
Hastanenin ameliyathanesinde sezaryen doğum yapan kadınlar ve dünyaya gözlerini savaş ortamında açan bebekler, hemen bombalardan korunmak üzere sığınaklara götürülüyor. Hastanede zor şartlara rağmen doğumlar hız kesmeden devam ediyor. Yeni doğum yapmış kadınlar ve bebekleri sığınakta kurulan yataklarda dinlenmeye çalışıyor.