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Merkez Bankası'ndan yüzde 54'ü aşan enflasyonun nedenlerini açıkladı! Gıda ve enerji fiyatları vurdu

Merkez Bankası'ndan yüzde 54'ü aşan enflasyonun nedenlerini açıkladı! Gıda ve enerji fiyatları vurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Merkez Bankası, enflasyondaki büyük artışın gıda ve enerji fiyatlarındaki yüksek zamlar nedeniyle yaşandığının altını çizdi.

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Türkiye'de yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 54,44 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB yüzde 50'yi aşan tüketici, yüzde 100'ü aşan üretici enflasyonuyla ilgili değerlendirmesini yayımladı. TCMB, değerlendirmesinde şuna dikkat çekti:

- Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı gıda ve temel mal gruplarından gelmiştir. Emtia fiyatlarında Ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlanmış ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedilmiştir.

- Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, son aylarda yüksek seyreden taze meyve ve sebze enflasyonundaki artış bu dönemde hızlanmaya devam etmiştir. Diğer taraftan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi
Şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselmiştir.

- Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkileri yurt içi enerji fiyatlarına yansımıştır. Hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artarken, enerji ve gıda görünümüne de bağlı olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan alt gruplar olmuştur.

- Başta enerji olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan yükselişler ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.

TÜFE yüzde 50'den, ÜFE yüzde 100'den fazla arttı

Türkiye'de yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 54,44 seviyesine yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Şubat'ta tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 4,81 artış gösterdi.
Üretici enflasyonunda ise yıllık bazda üç haneli seviye kaydedildi. Buna göre üretici fiyat endeksi Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 105,01 arttı. Aylık üretici enflasyonu ise yüzde 7,22 oldu.
Şubat'ta yıllık çekirdek enflasyon yüzde 44,05 oldu. Tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatları artışı arasındaki makas da yeni rekor seviyeye yükseldi.

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