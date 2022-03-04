Vahit Kirişçi eşi ve çocukları kimdir? Vahit Kirişçi hangi partiden kitapları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Bu gelişmenin ardından Vahit Kirişçi kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. TBMM'nin 22 ve 23. dönemlerinde AK Parti'den Adana milletvekili olan Vahit Kirişçi aslen Kahramanmaraşlı ve 62 yaşında.

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararında önemli bir değişiklik yaşandı ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş arama motorlarında Vahit Kirişçi kimdir, aslen nereli sorularının yanıtlarını aradı. Prof. Vahit Kirişci, TBMM'nin 22 ve 23. dönemlerinde AK Parti'den Adana milletvekiliydi. Vahit Kirişci aslen Kahramanmaraşlı ve 62 yaşında. Evli ve 3 çocuk babası olan Vahit Kirişci'nin eşi ve çocukları hakkında internette bir bilgi bulunmuyor.

Vahit Kirişci kimdir: Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.