Akrep Nalan öldü mü son haberi geldi Akrep Nalan ölüm nedeni nedir?

Karlar Düşer şarkısı ile tanınan ve sevilen şarkıcı Akrep Nalan 67 yaşında hayatına kaybetti. 67 yaşında olan Akrep Nalan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu., nefes sıkıntısı vardı. Gerçek adı Nalan Duman olan Akrep Nalan'ın hayatı ölümünün ardından merak konusu oldu. Peki Akrep Nalan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli eşi ve çocukları var mı?

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Kamuoyunda Akrep Nalan olarak tanınan Nalan Duman 67 yaşında kanser tedavisi görürken vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Duman'ın akciğerlerinin su toplaması üzerine tedavi süreci başladı. Ölümünün ardından Akrep Nalan'ın hayatı merak konusu oldu. Akrep Nalan kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Akrep Nalan evli mi eşi var mı?

Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Nalan Açın bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Akrep lakabından esinlenmesi: 90'lı yılların ünlü sanatçısı Füsun Nalan Açın'ın lakabı da "Akrep Nalan" ve bu isim aslında Nalan Duman'dan geliyor. Sanatçı Açın, bir röportajında "Akrep Nalan" lakabını nasıl aldığını şu sözlerle anlatmıştı: "1978 yılında hayatımda ilk defa at yarışı oynadım ve 6'lıyı tutturdum. Atın birinin adı Akrep'ti. O sıralarda gazetelerin manşetlerinde 'Akrep Nalan' lakaplı bir hanım vardı. Sanırım çevremdekiler ondan esinlenerek bana 'Akrep' diye hitap etmeye başladılar. Sonra da bu lakap üzerime yapıştı kaldı.”

Akrep Nalan kimdir: 26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.