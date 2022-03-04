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Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

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Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.

Teröristle fotoğrafları basına yansımıştı
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

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