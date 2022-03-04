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Almanya'dan Ukrayna'ya skandal yardım! Doğu Almanya'dan kalma çürümüş füzeler gitti

Almanya'dan Ukrayna'ya skandal yardım! Doğu Almanya'dan kalma çürümüş füzeler gitti

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yardım amaçlı gönderdiği füzelerin 35 yıllık Doğu Almanya'dan kalma olduğu ortaya çıktı. Spiegel dergisi yaptığı haberde füzelerin çalışır durumda bile olmadığı kaydedildi.

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Alman Spiegel dergisinde yayınlanan bir haberde, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu'na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi. Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesi “Federal hükümet için büyük bir utanç” ifadeleri ile nitelendirildi.

Bunun üzerine 2700 roketten 700'ü gönderilemedi. Der Spiegel bazı sandıkların o kadar çok küflendiğini ve sandıkların bulunduğu bölgeye ancak özel koruyucu kıyafetlerle girilebildiğini duyurdu. Yapılan kontrollerin ardından 700 Strela roketi gönderilemedi. Almanya, Pazar günü aldığı kararla 1000 adet antitank silahı, 500 tane hava savunma Stinger füzesi gönderme kararı almıştı. Bu silahların Çarşamba günü Ukrayna'ya ulaştığı belirtiliyor.

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