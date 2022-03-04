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Ruslar kapanacak mağazalara akın etti IKEA'da adım atacak yer kalmadı

Ruslar kapanacak mağazalara akın etti IKEA'da adım atacak yer kalmadı

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası gelen yaptırımlarda dünyaca ünlü markalar da yer alıyor. Mağazalarını kapatacağını duyuran İKEA, H&M, Adidas gibi mağazalara Ruslar son kez akın etti.

Ruslar kapanacak mağazalara akın etti IKEA'da adım atacak yer kalmadı

Batının Rusya'ya yönelik başlattığı ekonomik yaptırımlar ülkede milyonlarca kişiyi etkilemeye şimdiden başladı. İsveçli mobilya devi IKEA'nın Rus pazarından çıktığını açıklamasının ardından, halk mağazaya akın ederken, uzun kuyruklar oluştu.

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Ruslar kapanacak mağazalara akın etti IKEA'da adım atacak yer kalmadı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ABDve AB başta olmak üzere Batı bloğu Moskova hükümetine yönelik yaptırımları sertleştirirken, küresel şirketler 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra akın ettikleri Rusya pazarından bir bir çekilme kararı almaya başladı.

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Ruslar kapanacak mağazalara akın etti IKEA'da adım atacak yer kalmadı

BP, Shell, Exxon gibi enerji şirketleri, Daimler, Toyota, Ford gibi otomotiv devleri ve Nike, H&M, IKEA, Adidas, Disney gibi pek çok farklı sektörden şirket ülkedeki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı.

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Ruslar kapanacak mağazalara akın etti IKEA'da adım atacak yer kalmadı

Karar sonrası, Rus halkı, kapatılacak markalara akın ederken, IKEA’da uzun kuyruklar oluştu.

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