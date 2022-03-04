Bugün ekstra dikkat edin! 'Ay transiti devam ediyor' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Uzak durun

Astroloji uzmanı Dinçer Güner Cuma günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün AY tüm gün KOÇ burcunda seyahat edecek; Sakin kalmak, sabırlı olmak biraz zordur. Tepkilerimiz sert olabilir, son söylenmesi gerekeni ilk söylememeliyiz. Aceleci davranabilir, ani kararlar almaya eğilimli olabiliriz.