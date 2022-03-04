Bugün ekstra dikkat edin! 'Ay transiti devam ediyor' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Uzak durun
Astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner, Murat İpek 4 Mart 2022 burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Cuma günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün AY tüm gün KOÇ burcunda seyahat edecek; Sakin kalmak, sabırlı olmak biraz zordur. Tepkilerimiz sert olabilir, son söylenmesi gerekeni ilk söylememeliyiz. Aceleci davranabilir, ani kararlar almaya eğilimli olabiliriz.
Yeni başlangıçlar yapmak, yaşamımızı şekillendirmek içi uygun zamanlardır. Kendimizi direkt olarak ortaya koyabiliriz, yeni tatlara, heyecanlara açığızdır. Söz dinlemez, deneme yanılma yolu ile yönümüzü bulmaya çalışabiliriz.
Patavatsızlığa yakın açık sözlü olmaktan kaçınmak yer inde olacaktır. Bencilce davranışlar yüzünden zarar var. Öfke kontrol problemi olanlar extra dikkat etmeli, kafa göz dalmamalı kavga edilmemeli.
Özellikle baş bölgesindeki organlar hassastır, baş, göz, migren ağrıları tetiklenebilir. Ağrı kesicileriniz yanınızda bulunsun. Çabuk atarlanabiliriz, hızlı hareket edebiliriz, sakarlıklara karşıda dikkat arkadaşlar