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Fatih Altaylı '6 liderin zirvesine neden katılmadı?' sorusuna cevap verdi

Fatih Altaylı '6 liderin zirvesine neden katılmadı?' sorusuna cevap verdi

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, 6 siyasi partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metni sunum ve imza törenine neden katılmadığını "O davetli listesine göz atınca ne yalan söyleyeyim, bazıları ile aynı ortamda bulunmak istemedim" sözleriyle açıkladı.

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Fatih Altaylı bugünkü köşesinde, okurlarının 28 Şubat’taki 6 liderin zirvesine neden katılmadığını sorduğunu aktardı. Altaylı, 6’li zirveye davetli olduğu söyledi.

Habertürk yazar Fatih Altaylı, “Siz değerli okurlar sorup duruyorsunuz, “28 Şubat’taki 6 liderin zirvesine katılmadın, bu konuda bir şey yazmadın. Davetli değil miydin, niye yazmadın” diye. Okur doğru düzgün bir şekilde hesap sordu mu, o hesap verilir. 6'lı Zirve’ye davetliydim. Ama gitmedim. Niye gitmedin diye soracak olursanız, pek sosyal biri değilim, daha doğrusu sosyalleşme konusunda oldukça seçici olmaya başladım son zamanlarda. O davetli listesine göz atınca ne yalan söyleyeyim, bazıları ile aynı ortamda bulunmak, göz göze gelmek, mecburen selamlaşmak dahi istemedim.” ifadelerini kullandı.

“İçeriğinden bağımsız olarak, bu zirve ile ilgili ne düşündüğümü daha önce yazmıştım zaten.” diyen Fatih Altaylı, yazısının bir kısmında, “Kardeşlerin bile bir araya gelmediği, bölüm bölüm bölünmüş bir Türkiye’de birbirinden bu kadar farklı düşüncelere sahip siyasi oluşumların liderlerinin ülkenin geleceği için bir araya gelmelerini çok önemli ve çok doğru buluyordum. Bunu da açıkça yazdım.” dedi.

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