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İstanbul'da 18 gündür aranan gençten acı haber geldi! Kağıt toplayıcısı fark etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 18 gündür aranan gençten acı haber geldi! Kağıt toplayıcısı fark etti

İSTANBUL Şişli’de bir şantiyede erkek cesedi bulundu. Cesedin 18 gündür kayıp olan ve ailesinin bir televizyon programında aradığı 17 yaşındaki Fatih Savaş’a ait olduğu ortaya çıktı.

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Şişli Gülbahar Mahallesin Galata Deresi Caddesi’nde bir şantiyede kağıt toplayıcısı yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalesinde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çalışma başlatırken, cesedin 18 gündür kayıp olan ve ailesinin bir televizyon programında aradığı 17 yaşındaki Fatih Savaş’a ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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