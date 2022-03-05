Akrep Nalan'ın cenazesinin ardından köpeği Lucy bakakaldı Füsun Nalan Açın'ın 'Akrep' lakabının anlamı ne
Akrep Nalan ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Bodrum'da yaşayan Füsun Nalan Açın geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İşte Akrep Nalan'ın ölüm nedeni...
Şarkılarıyla ve oyunculuğuyla başarılı işlere imza atan Akrep Nalan Bodrum'da hayatını kaybetti. Akrep Nalan'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Akrep Nalan'ın ölüm nedeni merak ediliyor... Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan'ın ölüm haberini ise menajeri Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti.
Cenazesi evinden alınarak morga götürüldü: Muğla’nın Bodrum ilçesinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan’ın cenazesi, evinden alınarak morga götürüldü.
13 yıllık komşusu son durumunu anlattı: 67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Akrep Nalan’ın 13 yıllık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine.