Adana'da satırlı koca dehşeti! 'Bacağımı ve elimin baş parmağımı kesti' deyip anlattı: Ayağa kalkamıyorum

ADANA'da eşi tarafından boğazına satır dayanıp bıçakla yaralanan kadın, her şeyin çocukların gözü önünde olduğunu belirterek, “Kaçıp kurtulmasam ben bugün ölmüş olacaktım. Ben de bir gün diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum en ağır cezayı alsın” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Şubat günü saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Şeyma T. (22) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Eren T. (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eren T., eşini dövüp başına tabakla vurduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı halde evden kaçan Şeyma T., komşularına sığınıp yardım istedi. Kadın, çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Eren T.’yi yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eren T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Hastanedeki tedavisinin ardından ailesinin evine dönen Şeyma T., yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Gece saatlerinde uyandığını ve madde kullandığını öne sürdüğü eşinin kendisine satırla saldırdığını belirten Şeyma T., “Kendisini aldattığıma dair kötü ithamlarda bulundu. Kötü bir şeyler olacağını sezdim ve gitmesini söyledim. Boğazımı sıkarak nefesimi kesti. Son gücümle ittim. Eğer bunu yapmasam, belki de şu an ölüydüm. Sonra satırı boğazıma dayayıp, beni öldüreceğini söyledi. Diğer odaya kaçıp, kapıyı kilitlemeye çalıştım ancak bu kez de bıçakla saldırdı. Bacağımı ve sol elimin baş parmağımı kesti. Parmağımı, sinirleri kesildiği için hareket ettiremiyorum. Başımda porselen tabak kırdı ve saçımdan tutup duvara vurdu” dedi.



"Hata yapıp o adamlara dönmeyin"

Çocuğunu kucağına alıp evden kaçtığını ve komşularına sığındığını anlatan Şeyma, “Benim yaşadığımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Bu dünya gerçekten bu kadar kötü olmamalı. Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm. Eşimi sevdiğimde 13 yaşındaydım. Ailemi dinlemedim ancak bu saatten sonra onu istemiyorum. Kadına yönelik şiddetin artık durmasını istiyorum. Benim gibi kadınlara sesleniyorum. Şiddet uygulayan eşlerinin düzeleceğini, yuvalarının ayakta kalacağını düşünmesinler. Arkanızda sağlam bir aileniz varsa; hata yapıp o adamlara dönmeyin” diye konuştu.



"Ayağa kalkamıyorum"

Eşinin kadınlardan özür dilemesine cevap veren Şeyma, “Onun her şeyi yalan. Kadınlardan özür diliyorsa, neden beni bu hale getirdi? Evimde yemek yapıp, çocuklarıma bakıp onu beklemek miydi benim suçum? Onun yapması gereken sadece çalışıp, evine ekmek getirmekti. Benim suçum neydi de bu hale geldim? Ben, elimin bu halinden dolayı çocuklarımı kucağıma alamıyorum. Bacağımdaki yara nedeniyle ayağa kalkamıyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.



"‘Artık bu son olsun’ demekten çok yorulduk"

Her şeyin çocuklarının gözlerinin önünde olduğunu kaydeden Şeyma, “O gece evden kaçtığımda küçük oğlum durup, ‘Anne kaç, baba geliyor’ dedi. Daha 3 yaşındaki çocuğum bunu söylüyor. Bu normal mi? Biz kadınlar, ‘Artık bu son olsun’ demekten çok yorulduk. O kadar kadın ölüyor. Ben de onlar gibi ölmek istemiyorum. Devletimin adaletine güveniyorum. Zannetmesin ki onu bir daha affedeceğim. Sonuna kadar şikayetçi olacağım” ifadelerini kullandı. Şeyma T. telefonundan eşi Eren T.’nin “Bütün kadınlardan özür diliyorum, ben bıçaklamadım yalan” açıklamasını da izledi.