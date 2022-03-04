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Kılıçdaroğlu Erbakan için söyledi Fatih Altaylı inanamadı teklifini açıkladı

Kılıçdaroğlu Erbakan için söyledi Fatih Altaylı inanamadı teklifini açıkladı

Fatih Altaylı, Necmettin Erbakan’ı anma töreninde “Erbakan’ın yaşamı hepimiz için yol göstericidir” diyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Fatih Erbakan’a genel başkanlık teklif etsinler. Çakmasından ise, hakiki Erbakancı bir liderle daha iyi yol alırlar." dedi.

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Necmettin Erbakan'ı anma töreninde Erbakan hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları konuşulmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren isimlerden birisi de Habertürk yazarı Fatih Altaylı oldu. 

"CHP'nin başına Fatih Erbakan geçer mi" başlıklı yazısında Altaylı, 28 Şubat'ta 6 siyasi partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metni sunum ve imza töreniyle ilgili neden yazı yazmadığını anlattı.

"Kibarlık başkadır, cılkını çıkarıp kimliksizleşmek başkadır"
"Çünkü benim için 28 Şubat’ta yapılan zirve, 27 Şubat günü sona erdi3 diyen Altaylı, zirveye neden katılmadığını böyle açıkladı:

"Çünkü Necmettin Erbakan’ı anma töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma, benim zirveyle ilgilenmeme gerek bırakmadı. Çünkü o gün CHP Genel Başkanı, kendisine ve hepimize yol gösterici olarak “Necmettin Erbakan’ı” gösterdi.

Şaka değil, gerçekten kürsüye çıktı ve “Erbakan’ın yaşamı hepimiz için yol göstericidir” dedi. Rahmetli bir eski siyasetçiye, eski Başbakan’a saygı göstermek başkadır, tabii ki anlarım.

“Gerçek millici oydu bugün milli lafını ağzından düşürmeyenler değil” dese yine anlarım. “Haksızlığa maruz kalmış bir siyasetçiydi, bugüne bakınca o zaman söylediklerini daha iyi anlıyoruz” dese yine de anlarım.

Ama “Hepimize yol gösterici” olarak sunmasını anlayamam. Kimseye de anlatamam. Başkalarının fikirlerine saygı duymak başkadır, başkalarına dönüşecek kadar fikri altyapıdan yoksun olmak başkadır. Kibarlık başkadır, cılkını çıkarıp kimliksizleşmek başkadır.

"28 Şubat’taki zirvenin hiç ama hiçbir anlamı kalmadı"
Bu yüzden de 27 Şubat günü CHP Genel Başkanı’nın ağzından bu cümleyi duyduktan sonra, benim için 28 Şubat’taki zirvenin hiç ama hiçbir anlamı kalmadı. Bu yüzden tek kelime bile yazmadım.

Atatürk’ün kurduğu CHP’nin fikren temsil edilmediği bir zirve ile ilgili ne yazabilirdim ki! Eğer CHP de Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde ise, kendilerine bir tavsiyem var. Fatih Erbakan’a genel başkanlık teklif etsinler. Çakmasından ise, hakiki Erbakancı bir liderle daha iyi yol alırlar."

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