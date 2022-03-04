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UAEK Başkanı Grossi: Çernobil'e gitmeye hazırım

UAEK Başkanı Grossi: Çernobil'e gitmeye hazırım

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Zaporojskaya Nükleer Santrali'nde teknik elemanlar değil, güvenlik görevlilerinden 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Grossi, yaptığı açıklamada, "Zaporojskaya'daki ünitelerden sadece biri kapasitesinin yaklaşık yüzde 60'ı ile çalışıyor" dedi.

Grossi, ayrıca santralde radyasyon sızıntısı olmadığı bilgisini paylaştı.
Öte yandan yetkili, Moskova ve Kiev'e, 'nükleer güvenliği sağlamak için Çernobil'e gitmeye her zaman hazır olduğu' mesajını verdi.

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