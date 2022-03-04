Ukrayna kendi amiral gemisini batırdı! Putin ve Zelenskiy'den flaş açıklamalar geliyor

RUSYA-Ukrayna savaşı 9. gününde de devam ediyor. Rusya, dün gece vurarak .angın çıkmasına neden olduğu Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santralinin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny" demirlediği limanda Rusya'nın eline geçmesin diye Ukrayna güçlerince batırıldı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde sürüyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı. Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlike geçmiş değil. Reuters, sabah saatlerinde santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny" fırkateyninin Mykolaiv'de demirlediği limanda "Rusya'nın eline geçmesin" diye donanma tarafından bilerek batırıldı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeler...

14:36 Türk gemileriyle ilgili açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir" açıklaması yaptı.

Rusya; Voice of America, BBC, DW'nin yayınlarını kesti Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Voice of America, BBC, DW, Meduza, Radio Svoboda'nın internet sitelerinin ve projelerinin Ukrayna'daki durumla ilgili yalan haberlerin yayınlanmasıyla nedeniyle erişime kapatıldığı ifade edildi. Voice of America, BBC, DW, Meduza, Radio Svoboda'nın daha önce Rusya'da yabancı ajan olarak tanımlandığı ve bunların yanında bir dizi haber kaynağına daha kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada, "Belirtilen bilgi kaynaklarına Rusya topraklarında erişimin kısıtlanmasının nedeni, Ukrayna topraklarındaki özel askeri harekatın özü, şekli, askeri faaliyet yürütme yöntemleri, Rus ordusundaki ve siviller arasındaki can kayıpları hakkında yalan bilgiler içeren bilgi materyallerinin sistemli bir şekilde belirli bir amaç doğrultusunda yayınlanması oldu" denildi.

14:05 Putin'den komşu ülkelere çağrı geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, komşu ülkeleri Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaya veya kötüleştirmemeye çağırdı. Dünyaya da çağrı yapan Putin, "Rusya, diğer devletlere karşı ekonomik yükümlülüklerini yerine getirecek. Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" dedi.

14.00 NATO toplandı! Topraklarımızı koruyacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Rusya ile çatışma istemiyoruz. Ancak, Washington Anlaşması’nın 5. Maddesine kuvvetli bir şekilde bağlıyız. NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktır” dedi.

13:42 Kiev Belediye Başkanı: 8 günde 390 bebek dünyaya geldi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: "Şehir savunmaya hazırlanmaya devam ediyor. Sokaklarda giderek daha fazla kontrol noktası, kısıtlayıcı bloklar ve kirpi var. Şehir hastanelerinde gerekli her şey sağlanıyor. Faal durumdalar. Doktorlar savaş görevinde. Başkentteki doğum hastaneleri de açıldı ve son 8 günde Kiev'de 390 bebek dünyaya geldi. 199 erkek ve 191 kız."

12:47 Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama: Sızıntı yok

Rusya, dün gece çatışmalar sırasında yangın çıkan Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Reaktörler zarar görmedi, radyoaktif sızıntı yok" denildi.

12:38 Rusya: Nükleer santrale sabotaj yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşananların "Ukrayna'nın korkunç bir provokasyonu" olduğunu iddia etti. Buna göre Ukraynalı bir sabotaj grubu, Rus muhafız devriyesine saldırdı. Saldırı mahallinden ayrılan sabotajcılar eğitim binasını ateşe verdi. Sözcü İgor Konaşenkov, "Binaya karşı ateş açılmasını sağlamak için, elektrik santralinin dışında bulunan bir eğitim ve öğretim kompleksinin birkaç katının pencerelerinden Rus muhafız askerlerine hafif silahlardan ağır ateş açıldı" dedi.

12:03 Rusya, Avrupa'ya giden doğalgazı kesti

İngiliz Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu. Rusya'nın enerji devi Gazprom, saat 10:0 sularında yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

12:03 Rusya'nın nükleer alyapıyı vurmasını bir tek o engeller

Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski, bugüne kadar 9 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında altyapı ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını söyleyen Zelenski, "Sadece uçuşa yasak bölge Rusya'nın nükleer altyapılarını bombalamayacağını garanti eder" dedi.

11:50 Rusya'dan ele geçirdiği nükleer santralle ilgili açıklama

Çatışmalar sonrası Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı. Rusya'dan yapılana açıklamada "Nükleer santral normal seyrinde çalışıyor" denildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Rusya heyetiyle yapılacak 3. tur müzakerelerin tarihi ve saatini önceden açıklamayacağız" dedi.

11:23 NATO: Nükleer çatışmayı istemiyoruz ama hazırız

NATO'dan yapılan açıklamada "Zaporijya nükleer santrali çevresindeki çatışmalar, savaşın sona erdirilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu teyit ediyor. NATO Ukrayna'daki çatışmaya taraf değil ve Rusya ile savaşmayı istemiyor. Ama çatışma bize sıçrarsa buna hazırız" denildi

10:50 Gazprom açıkladı: Avrupa'ya gazı kesecekler mi?

Rusya'nın enerji devi Gazprom'dan Avrupa'yı rahatlatan açıklama geldi. Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit gaz tedarikine normal şekilde devam ediyor" bilgisini paylaştı. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında 'sahte bilgi' paylaşan kişilerin hapsedilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etti.

10:33 Dev kulüp açıkladı: Rusya saldırısında öldürüldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz futbolu da derinden etkiledi. Ukrayna'nın en önemli kulüplerinden Shakhtar Donetsk'te çocuk koçu olarak görev yapan bir çalışan Rus saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, yaptığı açıklamada ölüm haberini doğruladı.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ! BİR BABA ÖLDÜRÜLEN OĞLUNA...

Bölgelerden yürek burkan görüntüler geliyor. Onlardan biri de oğlunun cansız bedenini sarıp sarmalayan bir babaya ait. Doğu Ukrayna'nın ana limanı olan Mariupol, yoğun bir bombardıman altında kuşatılmıştı. Birçok sivil ve asker yaralandı. Hayatını kaybedenler de vardı. Onlardan biri ise Iliya isimli bir gençti. Adının Serhii olduğu öğrenilen baba, Mariupol'daki bir doğum ünitesinde sedyenin üzerinde kana bulanmış bir çarşafa sarılı ve cansız halde uzanan oğlu Iliya'nın başına sıkı sıkı sarılıp ağladı.

10:12 Öldürülen Rus asker sayısının 10 bini geçtiği açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya verdirilen kayıpların sayısı listelendi. Açıklamada, "Öldürülen Rus askeri sayısı 9 bin 166'ya çıktı, 251 tank, 33 uçak, 37 helikopter imha edildi." denildi.

09:40 Rusya vurduğu nükleer santralin kontrolünü ele geçirdi

Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı. Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlike geçmiş değil. Zaporijya Bölge Yönetimi, "Nükleer santral alanı Rusların kontrolüne geçti" açıklaması yaptı.

08:50 Rusların eline geçmesin diye 'Amiral Gemisi'ni batırdılar...

Donetskli ayrılıkçı komutan Basurin, "Volnohava'yı ele geçirdik" açıklaması yaptı. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny" fırkateyninin Mykolaiv'de demirlediği limanda battığı ifade edildi. Bazı analistler fırkateynin, "Rusya'nın eline geçmesin" diye donanma tarafından bilerek batırıldığını iddia etti.

08:15 Belarus'a suçlama! Kiev'i kuşatmak istilorlar

Rusya'nın Belarus'u kendilerine karşı kullandığını belirtip, "Rusya'nın Belarus silahlı kuvvetlerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek için sınırda silahlı provokasyonlar yapması mümkün" dedi. Genelkurmay açıklamasında "İşgalcilerin/Rus ordusunun ana çabası, Kiev'in kuşatılması ve abluka altındaki yerleşimlerde direnişin zayıflaması üzerinde odaklanıyor. Bu görev sırasında, Rus Kuvvetler operasyonel rezervlerin çoğunu tüketti ve Güney ve Doğu askeri bölgelerinden ek güç ve kaynak transferi için hazırlıklara başladı.

Ukrayna -Rusya savaşının 9. gününde sor durum böyle...

08:00 Rusların 'Yıkım Konyovu' yeniden görüntülendi

Ukrayna lideri Zelenski gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve UAAE Başkanı Rafael Grossi ile Zaporijya nükleer santralindeki durumu görüştü. ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.