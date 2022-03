Ukrayna kendi amiral gemisini batırdı! Putin ve Zelenskiy'den flaş açıklamalar geliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde sürüyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı. Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlike geçmiş değil. Reuters, sabah saatlerinde santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny" fırkateyninin Mykolaiv'de demirlediği limanda "Rusya'nın eline geçmesin" diye donanma tarafından bilerek batırıldı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeler...

14:36 Türk gemileriyle ilgili açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir" açıklaması yaptı.

Rusya; Voice of America, BBC, DW'nin yayınlarını kesti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Voice of America, BBC, DW, Meduza, Radio Svoboda'nın internet sitelerinin ve projelerinin Ukrayna'daki durumla ilgili yalan haberlerin yayınlanmasıyla nedeniyle erişime kapatıldığı ifade edildi. Voice of America, BBC, DW, Meduza, Radio Svoboda'nın daha önce Rusya'da yabancı ajan olarak tanımlandığı ve bunların yanında bir dizi haber kaynağına daha kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada, "Belirtilen bilgi kaynaklarına Rusya topraklarında erişimin kısıtlanmasının nedeni, Ukrayna topraklarındaki özel askeri harekatın özü, şekli, askeri faaliyet yürütme yöntemleri, Rus ordusundaki ve siviller arasındaki can kayıpları hakkında yalan bilgiler içeren bilgi materyallerinin sistemli bir şekilde belirli bir amaç doğrultusunda yayınlanması oldu" denildi.