Putin'den Türkiye dahil komşu ülkelere çağrı

Putin yaptığı son dakika açıklamasında Rusya'nın komşu ülkelerine mesaj göndererek yaptırım uygulayanlara, ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulundu.

Abone ol

Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeme çağrısı yaptı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu; komşulara art niyet beslemediklerini söyledi.

Putin, "Komşularımıza yönelik kötü bir niyetimiz yok. Onlara gerilimi yükseltmeme, kısıtlamalar getirmeme tavsiyesinde bulunuyorum. İlişkilerimizi kötüleştirmek için bir gerekçe görmüyoruz. Yaptığımız bütün hamleler Rusya Federasyonu'na yönelik düşmanca hamlelere verilen karşılıklardır" dedi.

Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme törenine katılan Putin, “Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Artika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz” dedi.

Putin, “Eğer birileri Rusya ile işbirliği yapmak istemezse de, her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz” dedi.

Putin, kendilerine Ukrayna'ya saldırdıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayan ülkelere Moskova ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptı.