Ukrayna yaptırımları Rusya'ya pahalıya patladı! Servetler eriyor: Listeden bir bir düşüyorlar
RUSYA’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında uygulanan yaptırımlar Rus milyarderleri derinden etkiledi. Savaş yaptırımlarının Rus oligarklara faturası ortaya çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’Ya saldırı emri vermesi sonrası gerçekleştirilen uluslararası yaptırımların Rus oligarkların servetine darbe vurduğu ortaya çıktı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Rusya’nın Ukrayna'yı işgaliyle oluşan ekonomik çalkantı, Rusya'nın en zengin 20 milyarderinin servetinin yaklaşık üçte birini sildi.
Rusya'nın en büyük milyarderleri, yaptırımlar sonrasında 80 milyar dolardan fazla servet kaybederken, yaptırımlar ve mal varlıklarına yaşanan ambargoların artmasıyla bunun daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtildi.
Yaptırımların oligarklar üzerindeki etkisi, Rus rublesinin ve ekonomisinin çöküşü ve Ukrayna'ya yapılan saldırıyla artan küresel öfke ile birlikte, dünya çapındaki tüm Rus seçkinler sınıfı için hızla bir dönemin sonunu getirdi.