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THY Euroleague 2022 Final-Four'un oynanacağı kent değişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
THY Euroleague 2022 Final-Four'un oynanacağı kent değişti

THY Euroleague 2022 Final-Four organizasyonunun Almanya'nın Berlin şehrinden alınıp Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a verildiği açıklandı.

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THY Euroleague'de bu sezon Final-Four organizasyonunun 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacağı duyurulmuştu.

Euroleague yönetimi, Almanya'daki pandemi uygulamalarından dolayı Berlin'de organize edilecek etkinliğin, Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındığını açıkladı. Euroleague Final-Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena'da oynanacak.

Belgrad'da daha önce 2018 yılında da Final-Four düzenlenmişti. Belgrad; İstanbul, Barcelona, Madrid ve Berlin'den sonra Final-Four'a birden fazla kez ev sahipliği yapan şehirler arasına girecek.

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