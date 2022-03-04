ABD'de Çin'i çıldırtacak Tayvan teklifi!

Çin'den ayrılan Tayvan'a tacizler sürerken ABD Eski Dışişleri Bakanı Pompeo'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Sadece 15 devlet tarafından tanınan ancak ABD, Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından yarı resmi temsilciliklerle iletişime geçilen Tayvan'ı devlet olarak tanıma için Pompeo'dan teklif geldi.

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetimine Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanıması çağrısında bulundu.

Pompeo, Tayvan'a ziyaretinde bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, ABD hükümetinin, doğru ve açık olan şeyi yapmak için gerekli zamanı çoktan gelmiş adımları atması gerektiğini söyledi.

“Bu bence Çin Tayvan Cumhuriyeti'ne, ABD’nin diplomatik tanımasını sunmaktır.” ifadesini kullanan Pompeo, Tayvan’ın bağımsızlığını ilan etmesine gerek olmadığını, zaten bağımsız bir millet olduğunu savundu.

Pompeo, Ukrayna’daki savaşı “demokrasiler ve otokrasiler arasında bir mücadele” olarak niteledi.

Tayvan'ın, Ukrayna’ya tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu ve Rusya’ya yönelik Batı öncülüğündeki yaptırımlara katılacağını açıkladığını hatırlatan Pompeo, Tayvan’ın “özgürlük ve tiranlık arasındaki mücadelenin ön saflarında yer aldığını" söyledi.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine, Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.